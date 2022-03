Abilinnapea selgitusel on kõikidel Tartu koolidel vabade kohade olemasolul valmidus Ukraina lapsi vastu võtta. Suurem võimekus selleks on neljal koolil: Annelinna gümnaasiumil ning Puškini, Raatuse ja Descartes’i koolil. «Oleme valmis tegutsema vastavalt kriisikomisjoni plaanile,» ütles Annelinna gümnaasiumi direktor Hiie Asser. «Meie kooliga on praegu seotud mõned ukrainlased, plaanime vajadusel kasutada nende abi.»