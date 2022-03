Nagu Puškini gümnaasiumi hoolekogu esinaine Irina Panova sõnastas, kui hakatakse vene koolides eesti keelt õpetama ainetundide arvelt, siis kannatab ainetundmine. Lihtsamini öeldes – lapsed jäävad lolliks. See on tõsine mure.

Klaas-Lang: Hiie saab kinnitada, et see on täiesti võimalik. Eestis on päris palju uuritud keelekümblusõpilaste akadeemilisi tulemusi. Tulemused näitavad, et muu emakeelega õpilaste ainealased teadmised on samal või ka paremal tasemel kui vene keeles õppijatel. Eesti keele oskus oluliselt parem.