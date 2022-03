Teise maailmasõja järel võttis paarkümmend aastat aega denatsifitseerimise protsess Saksamaal, ehkki tänase päevani kohtab seal neonatsismi. Loodetavasti on selle ilmingu päevad nüüd loetud, mil asemele tuleb demokraatlikus maailmas Putini vaimust lahti saamine. Saksa sotsialistid on praegu hädas ekskantsler Gerhard Schröderi ja paljude teiste poliitikute «Putinist arusaamise» (Putinverstehen) käitumisest lahtisaamisega, et seda häbiplekki oma mundrilt maha pesta.