Sõna «altkäemaks» kõlab üha harvemini. Aina enam on korruptsioonialased rikkumised seotud terminiga «toimingupiirang» – keeld ametnikele otsustada enda või endaga seotud isiku suhtes, et kaitsta aususe kohustuse rikkumise eest. Ei ole oluline, kas valel hetkel käe tõstmisega on saadud kasu või kahju või otsustamise tagajärjeks kehtiv otsus. Aususe kohustust on rikutud juba käe tõstmisel. On rikutud ka siis, kui tagajärjeks on riigi jaoks kasulik otsus – midagi saab soodsamalt, paremini, kiiremini. Käe tõstmine olukorras, kus seda teha ei tohi, ongi juba avaliku võimu läbipaistvuse ja õiguspärase toimimise õõnestamine.