Sõnakas füüsikaprofessor tähistab 90. sünnipäeva

Oma uurimistöös tahkiseteooria erinevates valdkondades, nagu defektidega kristallid, struktuursed faasisiirded ja ferroelektrikud, kristallvõre lokaalne dünaamika, tahkiste spektroskoopia ja optilised efektid ning ülijuhtivus, on ta saanud silmapaistvalt olulisi tulemusi. Need on kajastunud rohkem kui kolmesajas teaduspublikatsioonis ning paljudes ettekannetes rahvusvahelistel teaduskonverentsidel.

Professor Kristoffel on algatanud mitmeid uurimissuundi, mida nüüd jätkavad tema õpilased ja juba ka õpilaste õpilased. Tähtis on olnud tema panus teadustöö ja rahvusvaheliste teadusürituste organiseerimisse. Ta on ka Euroopa teaduste ja kunstide akadeemia liige ning teda on autasustatud mitme riikliku teaduspreemiaga.