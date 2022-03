Elektriteatris tuleb pühapäeval näitamisele film «Kindral Della Rovere», mille tutvustavas tekstis on kirjas, et see on Juri Lotmani üks lemmikfilme. Enesekindel ja tähelepanuköitev väide, millele on keeruline vastu vaielda. Eriti kui riiulist võtta «Filmisemiootika» ja avastada, et küllalt napist mahust on Lotman pühendanud kolm lehekülge just sellele filmile.