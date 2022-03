Foto autor on taimetervise õppetooli vanemteadur Enno Merivee, kelle sõnul oli nelja meetri laiune foto kompromiss. Tiiva kujutise suurendamisel tekib värve ja mustreid üha juurde ning veelgi efektsem oleks foto, kui seda saaks välja trükkida 10 meetri pikkusena. Paraku ei ole Eestis hetkel sellist pilti välja trükkida võimalik. Seda piirab foto kõrgus mitte laius.

«Läbipaistvad putukatiivad muutuvad mustal taustal mikroskoobi all lähivaates erakordselt värviliseks, sest tiibade nanostruktuurid ja valgusinterferents hakkavad valguse käes moodustama värvitoone,» selgitas Merivee. «Tegu on füüsikaliste värvidega, mitte keemilistega. Iga sääseliigi tiibade värv ja muster on unikaalne.»