Tartu kunstioksjonil osalevaid töid tutvustava väljapaneku keskel on Marina Nerro skulptuur «Figura 2». FOTO: Kristjan Teedema

Tartu rahu sõlmimise hoonest kiviviske kaugusel asuva kunstimaja seinal lehvib Vene agressiooni esimesest päevast alates Ukraina lipp. Majas on kolm uut näitust, mille mõnest teosest leiab hea otsimise korral ka praegu Euroopas kõige masendavama tegevusega seonduvaid mõttealgeid, kuid need pildid, skulptuur, keraamika ja installatsioonid on loodud ikkagi enne 24. veebruari.