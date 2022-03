Harkivist pärit Mykhailo Dorokhovil on raske vaadata, kuidas tänav, millel ta on sageli jalutanud, on nüüd rusudes. Harkivi Vabaduse väljakut rünnati teisipäeval, 1. märtsil. Puutumata ei jäänud ka selle ümbrus. FOTO: VYACHESLAV MADIYEVSKYY