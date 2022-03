Kliinikumi juhatuse esimees Priit Perensi sõnul on olukord Euroopas äärmiselt muret tekitav. «Mul on kahju, et eskalatsiooni keskmesse on sattunud suur hulk süütuid inimesi. Meie igapäevatöö jätkusuutlikkus, mis on jätkuvalt mõjutatud Covid-19 pandeemiast, on praeguses olukorras väga oluline. Oleme kliinikumi juhatuse ja juhtkonnaga seadnud prioriteetseks küsimuseks ravitöö jätkusuutlikkuse tagamise nii meie enda patsientidele kui ka vajaduse korral sõjapõgenikele,» lausus juhatuse esimees.