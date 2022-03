Laeva koolist ja lasteaiast saab sügisel üks asutus

Laeva koolis õpib praegu 41 last, mis on viimaste aastate väikseim arv. Lasteaia nimekirjas on 31 poissi ja tüdrukut. Volikogu põhjendab kahe väikese asutuse kokkupanemist sellega, et nii saab valla raha tõhusamalt kasutada, korraldada paremini personali tööd ja hoonetes ruumide kasutamist.

Läinud sügisest kooli direktorina töötav Tiina Luige nentis, et ühendamise käigus tuleb edasine arengutee kokku leppida nii, et sellesse saaks kaasatud mõlema asutuse õpetajad, aga ka lapsevanemad. «Kui ma sügisel alustasin, oli seis selline, et peaaegu sama palju ümbruskonna lapsi, kui õpib meie koolis, oli valinud mõne teise kooli. Põhjused on erinevad, aga selge on see, et me peame pingutama selle nimel, et meie piirkonna õpilased õpiksid ikka Laevas,» lausus ta.