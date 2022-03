Keskerakonna esimehe Jüri Ratase esile tõstetud probleem inflatsiooni rekordilisest kasvust ja sellega tegelemise vajadusest on igati päevakohane. Reformierakondlase Eerik-Niiles Krossi kriitika, et ärgu too riigiasjadesse sekkugu, seevastu kohatu. Ideede algataja halvustamist ja püüdu debatt maha suruda tuleb pidada ämbriks, õnnetuks üksikjuhtumiks. Edaspidi loodetavasti reageerivad reformierakondlased Eesti inimeste toimetulekut puudutavatele murekohtadele konstruktiivsemalt.