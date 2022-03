«Eesti inimesed on olnud uskumatult lahked,» imestas ta. Annetajatel paistavad eriliselt mõtteis olevat lapsed, sest hoolega on toodud mähkmeid. Tarvis oleks veel niiskeid salvrätte, sest paljudel Ukraina inimestel puudub nüüd pesemisvõimalus.

Kõik ei mahtunud

Punane Rist koordineerib ligi sadat kogumiskohta üle Eesti, aga on ka omaalgatusi. Näiteks Ukraina mees Volodõmõr Võgnan kuulutas nädalavahetusel, et sõidab bussiga Põhja-Ukrainasse, 285 000 elanikuga Tšernigivi linna ja viib sõjapõgenikele kõike vajaminevat.

Mehe üleskutset nägid tartlased Kalle ja Alina Paas, viimane on Ukrainast pärit. «Mu abikaasa ostis sõbrannaga Tallinnas üht-teist ja andis selle Volodõmõrile üle. Seal tuli jutuks, et järsku võiks ta ka Tartust läbi sõita,» rääkis Kalle Paas.

Paasid andsid sellest sõpradele-tuttavatele sotsiaalmeedias märku. Kui buss pühapäeval Zeppelini kaubanduskeskuse parklasse jõudis, oli aitajaid 200 ringis, kes tõid kottide, kastide ja karpidega tuhandete eurode väärtuses vajalikke asju: hügieenitarbeid, mähkmeid, magamiskotte ja toitu.

«Oli uskumatult uhke tunne olla tartlane ja ma usun, et ka Volodõmõr oli liigutatud,» sõnas Kalle Paas. Volodõmõriga sõitsid kaasa ka mõned noored mehed, kes läksid oma riigi eest sõtta. Esmaspäeva õhtul läks teele teinegi buss, mis võttis peale need asjad, mis pühapäeval kaasa ei mahtunud.

Tuua paluti ka arstimisvahendeid haavade puhastamiseks ja näiteks insuliini, mida retseptita ei saa. Viimast tõid inimesed oma varudest. Samuti kogunes kaitsevarustust, sealhulgas raadiosaatjaid, mida läheb Ukrainat kaitsvatel inimestel kõige enam vaja.

Vaja ellu jääda

Sama suuna on võtnud Eesti Üliõpilaste Selts (EÜS), mille kogumispunkti võib viia elektroonikat mobiiltelefonidest, sülearvutite ja akupankadeni. Samuti spetsiifilisi esmaabivahendeid nagu traumakääre, haavasidemeid, elustamismaske ja termotekke.

Tegemist on Ukraina territoriaalkaitsejõu koostatud nimekirjaga esemetest, mida sõjakoldes tõsiselt vaja on. «Tekke ja patju leiavad inimesed endale ise ka, aga tegelikult on tarvis ellujäämistehnikat ja sidevahendeid,» tõdes seltsi vilistlane Siim Nellis.

EÜSiga on ühendust võtnud mitu ettevõtjat, kel on üle olnud terve kaubaalus patareisid ja lausa 35 raadiosaatjat. Asju hoitakse Huumi osaühingu laos. Ettevõte, mis muidu tegeleb saunakeriste müügiga, on viimaste päevade jooksul põhiliselt kogumisaktsiooniga ametis olnud, sealjuures logistika organiseerinud.

Nellis loodab, et ehk õnnestub Tartu ülikooli abiga saada suuremas koguses sülearvuteid. Meditsiinivahendeid on seni olnud keerulisem leida.

EÜS võtab koostöös Punase Ristiga 4. märtsini vastu uusi esemeid: kasutamata hügieenitarbeid, voodipesu, tekke, patju, magamiskotte ja rätikuid.

Siis tehakse kogumisse väike vahe sisse, et kaup sorteerida ja teele panna. Millal rekad teele asuvad, selgub siis, kui Ukrainas on loodud turvaline humanitaarkoridor. «Ootame rahvusvaheliselt Punaselt Ristilt rohelist tuld, et kõik oleks paigas ja et me saaks sõita nii kaugele kui võimalik. Me ei jää piirijärjekorda ootama,» selgitas Liis Ehrminger. Kogutu viivad kohale Omniva suured kaubaautod.

Punase Risti kogumispunktid 4. märtsini saab abivahendeid viia Eesti Üliõpilaste Seltsi (J. Tõnissoni 1),

Tartu ülikooli üliõpilasesindusse (tõllakuur, Ülikooli 18b),

kõrgemasse kunstikooli Pallas (Tähe 38b),

tartlaste Irene Salumetsa ja Hugo Tolli kätte (Mõisatalli 11a).

Hügieenitarvete annetuskastid on kõigis Tartu Selverites. Täpsemat teavet leiab Tartu kodulehelt https://www.tartu.ee/et/ukraina-abiks . Allikas: Tartu linnavalitsus