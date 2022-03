«Kontsert on selle pärast, et Ukraina rahvas vajab tuge, see on üks võimalus enda meelsust näidata, rõhutada seda, et oleme Ukraina rahvaga ühel poolel,» rääkis Breede. «Toetame moraalselt ja toetame materiaalselt. Moraalne tugi on ka oluline, see aitab hoida võitlusvaimu üleval. Hea oleks muidugi, kui see sõnum jõuks ka Vene rahvani, et sõda tuleb lõpetada.»

Tuntud laulud

Ettevalmistus on käinud tormilises tempos, nagu praegune aeg nõuab. Palju asju on lahtised, aga teada on, et kokku on tulemas paarsada koorilauljat: Breede enda koorid ja tema õpilaste koorid, aga ühineda saavad kõik kuni viimse hetkeni ja praegu käib registreerumine. «Kui ei mahu lavale ära, siis lava kõrvale saab ka, publiku poole ikka saab. See on ühistunne, mis meid seob kokku,» julgustas Breede.

Kava on Breede kooridel selge, aga see on enamjaolt tuttav kõigile laulupidudel käinutele ja paljud lood on sobilikud ühislaulmiseks. Kava algab Ukraina ja Eesti hümniga, muude palade hulgas on ka «Eesti lipp», Kait Tamra «Oma saar», «Jää vabaks, Eesti meri». «Ning «Mesipuuta» ei saa ka kuidagi,» lisas Breede.

Mõned palad tulevad esitamisele ühehäälselt, mõned kooriseades.

Soliste ei saa veel välja hõigata, kõnelused on ka saateorkestri üle – on talv ja iga instrumendiga ei saa külma ilmaga õues pikalt esineda. Viimatine ilmaennustus lubab nulli ümber ilma, aga vähemalt sademeteta.

Kui selle toetuskontserdi mõte idanema hakkas, mõtles Breede esiti Tähtvere laululava peale, kuid kontrollkäik näitas, et kuigi kaarealune on lumevaba, on publikualal suur lume ja jää hunnik, mis välistab selles paigas suure rahvaürituse turvalise pidamise.

Uskumatud sündmused

Breede loeb Ukrainast saabuvaid sõnumeid masendusega, aga need vaid kinnitavad tema sõnul teadmist, et meie idanaaber kasutab kohe hetke, kui võimalus jäetakse.

«Meil, eestlastel, on ka see ajalooline kogemus, seda anname ju oma lastele edasi,» kõneles ta. «Ja ikkagi – uskumatu, et see sõda on ka praegusel ajal veel võimalik, et sellised asjad ikka veel juhtuvad. Ajalugu kordub ja kordub. Sellest tuleb hoiatada, seda rauda tuleb taguda. Minu kaasaelamine on tingitud sellest, et pean tähtsaks Ukraina rahva iseolemise õigust. Kedagi ei või sundida agressoriga koos elama.»