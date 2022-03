Coop Tartu kaubandusvaldkonna juhatuse liige Madis Suiste sõnas täna hommikul, et veel tänagi käis kaupade nimekirja koostamine. Keeruliseks teeb asja see, et osa kaubast, mis on Venemaalt ja Valgevenest pärit, ei ole tähistatud nende riikide koodidega, sest need on pakendatud Eestis. «Näiteks on mõnel pakendil küll Eesti kood, kuid pakendilt lugedes ilmneb, et päritolumaa on Venemaa,» selgitas Suiste.

Samal ajal kui kaupu poeriiuleilt ära korjatakse, mõtlevad kauplusekettide juhid, mida Venemaa kaubaga peale hakata. Kellegi huvi ei ole täiesti kõlblikku söögikraami ja tarbekaupa lihtsalt prügikasti visata ainult selle pärast, et need on toodetud Venemaal.

Coop Tartu kaalub lettidelt ära korjatud kraami annetamist. Kuhu ja kui palju täpsemalt, ei ole veel praeguseks selge. Paraku on müüdava kauba seas ka selliseid tooteid, mida ei ole sünnis annetusteks jagada. Esmajoones puudutab see alkoholi. «Puudust kannatavatele peredele viina jagamine ei tule kõne alla,» sõnas Suiste. Ta lisas, et esialgu läheb kogu kraam Coopi kesklattu ning seejärel vaadatakse, kuhu ja mida annetada.