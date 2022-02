Palju õnne! Tartu linnapea Urmas Klaas sai isaks

Tartu linnapea Urmas Klaas kinnitas, et pühapäeva, 27. veebruari õhtul sündis tema perre tütar, kes sai nimeks Ida. «Laps ja ema tunnevad end hästi,» kinnitas Klaas.

Vastse ilmakodaniku ema on senine Tiigi seltsimaja direktor Maris Peebo.

«Lapse sünd on ülev hetk. Suur tänu kliinikumi sünnitusosakonnale, kus end turvaliselt tunneme,» lisas linnapea. Ta lisas, et viibib rõõmsa sündmuse tõttu sel nädalal puhkusel, kuid on äreva aja tõttu kolleegidega pidevas infovahetuses.