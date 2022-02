Tartust Poola-Ukraina piirile sõitnud buss jõuab homseks Eestisse tagasi

Bussijuht Meelis Luldvig vahendas esmaspäeva lõunapaiku, et nad on Poola piirilinna Przemysli lähedal ning bussis oli selleks hetkeks juba paarkümmend Ukraina sõjapõgenikku. «Läheme varsti Lublinisse, teada on, et sealt peaks bussile tulema umbes kakskümmend inimest,» rääkis Ludvig.

Tartust liitus reisiga üheksa inimest. Kaks neist: põgenike koordinaator ning teleoperaator tulevad Eestisse tagasi.

Bussijuht Meelis Ludvig sõnas, et enamik, kes bussiga Eestisse tulevad on naised ja lapsed. On ka paar üksikut eakamat meest. «Noori ja keskealisi mehi ei ole üldse,» vahendas Ludvig.

Ta lisas, et Poolast bussi peale astunud inimesed ei ole vähemalt väliselt murest murtud. «Nutmist ei ole täheldanud,» sõnas bussijuht. Samas tuleb silmas pidada, et sõjapõgenikel ei ole ahastamiseks mahti, sest tarvis on keskenduda pere päästmisele ja mõelda, kus ning kuidas edasi.