Inna Šulženko on Ukraina humanitaartöötaja alates 2015. aastast. Ta on aidanud Luganski ja Donetski isehakanud rahvavabariikide piiritsoonis elavaid inimesi ja toetanud sisepõgenikke. Venemaa invasiooni esimestest tundidest saadik on ta läkitanud Tartu Postimehe lugejaile teateid Dniprost. Sõja neljandal päeval sai aga Šulženkost endastki põgenik. Ta on koos mehe ja tütre ning kolleegi perega autos teel Poola piiripunkti poole, et päästa lapsed ja minna tagasi Ukrainasse.