Lidl avab Tartus viimaks uksed

Lidl avab neljapäeval samaaegselt üle Eesti kaheksa kauplust – Tallinnas, Tartus, Narvas ja Pärnus. Kõik Lidli kauplused Eestis on avatud iga päev kell 8.00-22.00.

«Lidli kaupluste avamine tähistab olulist verstaposti meie missioonis pakkuda oma klientidele Eestis kõrgeima kvaliteediga tooteid parima hinnaga,” ütles Lidl Eesti juhatuse esimees Jakob Josefsson. „Oleme Eestis loonud juba üle 1000 uue, stabiilse ja hästi tasustatud töökoha. Olen väga uhke kogu Lidl Eesti meeskonna üle ja tahan tänada kõiki kolleege, kes on selle päeva nimel palju vaeva näinud. Nüüd ootame kõiki kliente oma kaasaegsetesse kauplustesse, et aidata neil igapäevastelt sisseostudelt kokku hoida.“

Kõik kauplused hakkavad klientidele pakkuma erinevates tootekategooriates nii tuntud Lidli kaubamärke, mida mujalt ei leia, kui ka kohalikke tooteid – alustades värsketest puu- ja juurviljadest ja pagaritoodetest ning lõpetades majapidamistarvete, kosmeetika ja tööriistadega. Alates tänasest on Lidli pakkumised ja hinnad nähtavad Lidli kodulehel.

Kaheksa esimese kaupluse avamine paneb aluse Lidli laienemisele üle Eesti. Koos kaupluseketi arendamisega on Lidl investeerinud ka erinevatesse kohalikesse taristuprojektidesse ja keskkonda. Tartus Annelinnas ehitas Lidl Kalda tee ja Kaunase puiestee ristmiku. Pärnus on loodud uus tee Papiniidu piirkonda. Ka Tallinnas ja Narvas on Lidl andnud olulise panuse linnakeskkonda – loonud puhkealasid, ehitanud uusi teid ning istutanud poodide ümbrusesse ligi 7000 puud ja põõsast.