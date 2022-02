Abipakid ukrainlastele läksid täna hommikul pealinna poole teele

Laupäeva hommikuks oli abisaadetisi kogunenud nii palju, et need ei mahtunud Salumetsa ja tema kaasa Hugo Tolli juurde enam ära ning naabrid andsid oma garaaži kasutada.

«Esmapilgul tundub, et seda kõike on hirmus palju, aga kui võtta arvesse, et abi vajab vähemalt miljon ukrainlast, on seda kõike ikkagi vähe,» selgitas Salumets. Täna hommikul läheb kogu kraam kahe väikebussi ja kaubikuga Eesti Punase Risti kogumispunkti Tallinnas.