Tartlanna tuli Roomast võitluskunsti hõbedaga

«Pärast autasustamist kiitis ta mind ja küsis inglise keeles, kust ma pärit olen,» meenutas Joala. Vestluses selgus, et Zadunaiskaja on sündinud ja saanud gümnaasiumihariduse Tartus, kuid elab ja treenib Inglismaal. Eesti keeles oskab ta ütelda vaid mõne väljendi. Sirje Joala on rohkem tuntud kui tänavakunstnik Sirla ja ühtlasi Tartu tänavakunstielu eestvedaja. Võitluskunsti jiu-jitsu't treenib ta klubis Alistamise Akadeemia, mille tegevusele endises Puiestee kaupluses on ta aluse pannud koos oma treeneri Tanel Adsoniga.