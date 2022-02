Jääb arusaamatuks, kas paljudel liikluses sõitvatel autodel puudub baasvarustuses suunatuli (see kang roolisamba juures, teate küll!) või läbitakse autokoolides peatükid, kus õpetatakse selle sihtotstarbelist kasutamist, liialt pinnapealselt. Minu sarkasmi taga on tegelikult tõsine mure, mis on hakanud mind aina enam häirima.