Hotelli müügijuht Katre Uffert-Vihermäe tuletas meelde, et Eesti sai teises maailmasõjas väga valusa õppetunni. Uffert-Vihermäe tsiteeris välisministeeriumi veebilehel seisvat lauset: «Sõja puhkedes oli Eesti üksi, ilma liitlaste ja sõpradeta. Tänapäeval, olles koos oma liitlastega, teame kindlalt, et ainult koos, jagades samu väärtusi, nagu demokraatia, inimõigused ja õigusriik, on võimalik uusi sõjakoledusi ära hoida ja paremat maailma üles ehitada.»

Uffert-Vihermäe märkis, et ka tema pere sai tunda Venemaa ebaõiglast ja kurja kätt. «Mõlemad minu vana-vanemad küüditati Siberisse. Sellest ebaõiglusest lähtudes tunneme, et tahame aidata samasse kannatajate olukorda sattunud Ukraina inimesi. Samuti on meie eesmärk osutada tähelepanu sellele, et kui kellelgi on võimalus aidata, siis just nüüd on selleks õige aeg,» ütles ta.