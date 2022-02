Bigbank Tartu juht Alari Jõesaar rääkis, et mõte annetada piletiraha Ukrainale tekkis klubis laupäeva hommikul. Et otsus on värske, pole nad veel jõudnud valida, kellele või kuidas raha täpsemalt annetatakse. «Pole sellega veel tegelenud, aga võtsime seisukoha, et see raha, mis tuleb, läheb Ukrainale. On palju kohti, kuhu annetada saab, tuleb veel valida,» selgitas ta.