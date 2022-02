Meeleavalduse kokku kutsunud ukrainlane Iryna Yatsiuk avaldas veendumust, et tema kodumaad kaitsev armee on fantastiline ja peab vastu. «Loodame, et see on Putini režiimi lõpp. Et seda kiirendada, on vaja Euroopa Liidu ja NATO toetust. Oleme eestlastele, presidendile tänulikud abi eest, aga meil on veel toetust vaja,» sõnas ta.