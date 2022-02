Tartu valmistub Ukraina sõjapõgenikke vastu võtma

Tartu linnapea Urmas Klaas ssõnas, et paljud tartlased on väljendanud oma toetust Ukraina rahvale ja soovi omalt poolt midagi ära teha. «Linnavalitsus keskendub praegu üsna tõenäoliseks sõjapõgenike vastuvõtuks ja oleme kaardistanud võimalikud põgenike majutuskohad, et olla valmis abivajajate saabumiseks» lisas linnapea.