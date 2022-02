Dirigent Juan Jose Restrepo nimetab eelseisva kontserdi kava imeliseks. Kõlab Tšaikovski, Holsti, Weberi ja Skrjabini looming ning ette on valmistatud lisapala, mida saavad nautida need, kes kohale tulevad.

«Kuulaja saab kogeda erinevaid stiile ja meeleolusid alates melanhoolsest kuni aktiivsete ja rõõmsate emotsioonideni välja,» rääkis ta. «Ka on kontserdi üks võluvägi selles, et laval on väga andekad ja väga noored muusikud, kes toovad saali väga head energiat. Mängivad nii Vanemuise teatri muusikud kui ka noored muusikaüliõpilased Tartust.»

Dirigent Juan Jose Restrepo on Lõuna-Eesti kammerorkestri asutaja. Orkester sündis 2021. aasta kevadel ning selle eesmärk on edendada professionaalsete muusikute ja noorte õpilaste koostööd. Juan Jose Restrepo on pärit Kolumbiast, kust ta tuli Eestisse 2013. aastal ning asus õppima Eesti muusika- ja teatriakadeemias kõigepealt viiuli interpretatsiooni ning seejärel dirigeerimist. Alates 2015. aasta jaanuarist on ta ka Tartu Vanemuise teatri sümfooniaorkestri viiuldaja.