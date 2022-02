Öö hiljem, kella 00.45 ajal said päästjad sarnase väljakutse. Seekord olid süttinud Nõmme tänaval kalmistu aia ääres olnud prügikastid. Needki olid plastmassist. Samuti tuli taas kustutada garaaži: kell 8.47 põles Tartu vallas Tammistu külas majaga kokku ehitatud garaaž, mis päästjate esmasel hinnangul võis süttida bullerjan-ahju kütmisest.

Päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik sõnas, et on raske hinnata, mille tõttu prügikastid põlema läksid. Küll tõi ta välja, et selle taga võib olla minema visatud tikk, suitsukoni või ahjust võetud kuum tuhk.