Psühholoog ja pereterapeut Kätlin Konstabel: kuidas rääkida lastele sõjast?

Evakuatsiooni erirongi väljumine Luganski oblasti Lissitšanski raudteejaamast eile. FOTO: Jaanus Piirsalu

Mida peaksid lapsed teadma sõjast – kas üldse midagi? Mitte abstraktselt, vaid nüüd, kus Eesti Vabariigi aastapäeval oli meie kõigi mure Venemaa poolt Ukrainale tehtud rünnakute pärast võrdne rõõmuga Eesti iseolemise üle.

Jah, lastele peab rääkima Ukraina sõjast, sest teada nad saavad nagunii: kuskil mängib raadio uudistesaade, internetis leidub kõiksugust infot ja vanemad on natuke tõsisemad. Aga teadma peavad lapsed sõjast nii, et nad saavad lapsena ikka reipalt edasi tegutseda.

Seega on lastega rääkides kõige tähtsam meeles pidada, et nad vajavad turvatunnet ja suurte rahulikku olekut. Lapsed peavad teadma, et suured saavad hakkama. Meil ei õnnestu omaenda murelikkust laste eest varjata, aga me peame olema suutelised seda kontrollima. Nii oleme eeskujuks ka lastele. Kui tajume enda olekus ärevust, siis võime ka lasteaialapsele öelda, et «vanemad on mures, sest ühel toredal maal on sõda». Murelikkuse rahulik tunnistamine on mõistlik, selle suvaline paanikalaadne väljaelamine laste juuresolekul vastutustundetu.

Eilne meeleavaldus Tartu Raekoja platsil Venemaa rünnaku ohvriks langenud vaba Ukraina toetuseks. FOTO: Sille Annuk

Normaliseerime ka laste muretsemist. On igati loogiline, et kui riigipead üle maailma on ärevil, vanemad samuti, siis on lapsel ka selleks õigus. Kui laps on eriti endasse tõmbunud, viskab sõja üle palju nalja või tahab sõjast eriti palju rääkida, siis on seegi tema viis ärevusega toime tulla ja meil suurtena on vaja märgata. Ikka empaatiliselt, ikka taktitundeliselt. Ärme aga kuku lapsi suure hooga lohutama, see tekitab lapses kahtluse, et järelikult on midagi tõeliselt halvasti ja see puudutab teda ka otse.

Lastele on olulisim, kas tema ise ja ta kõige lähedasemad on kaitstud. Seega räägime, et Eestit sõda ei ähvarda, räägime oma liitlastest. Et oleme küll väiksed, aga meil on suured ja tugevad sõbrad. Et on lausa selline kokkulepe, kus ühe sõbra hätta sattudes tulevad teised appi. Iga vanem teab oma last ja mis teda rahustab – mõnele piisab üldisest sõprade metafoorist, teisele lähevad korda pildid Ämarile jõudnud USA hävituslennukitest F-35.

Laps võib küsida, kas me saame midagi Ukraina heaks teha. Reaalne tegutsemine annab alati kontrollitunnet ja vähendab abitust. Võime lapsega koos uurida, kuidas Punase Risti kaudu raha annetada või mis abistamisvõimalusi pakub www.ukrainaheaks.ee. Lastele saab aga alati rääkida sellest, et keerulistel aegadel on kõige tähtsam omavahel sõbralikult ja hoolivalt läbi saada – ning iseenesestki mõistetavalt peab siis täiskasvanu ka ise eeskujuks olema.