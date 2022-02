Merilo elab põhiliselt Ukrainas ja tunneb seda maad nagu oma viit sõrme, sest tema isa on ukrainlane ja ema eestlanna. Ta on haridusteed alustanud Tartus. Alles detsembris tutvustas Merilo oma raamatut «Minu Ukraina».

Neljapäeva varahommikul ärkas Merilo Kiievis sellest, et mürsud lõhkevad ja maja väriseb. Äreva päeva õhtul oli ta pikalt autoummikus, kus internetilevi tükati oli ja tükati ei olnud. Samas see oli Ukraina pealinnas katkendlik olnud hommikust alates.

Päevale tagasi vaadates ütles Jaanika Merilo, et paljud ettevõtted on korraldanud oma töötajatele varjupaikasid Lvivis ja mujal Lääne-Ukrainas võimalusega ümber kolida või ajutiselt ööbida. «Kui praegu vaadata niinimetatud rindejoont, on Lääne-Ukrainas ilmselt turvalisem,» tõdes ta. «Lvivi sõit Kiievist võis aga päeval võtta 16-18 tundi tavalise 6-7 tunni asemel.»

Kiiev oli neljapäeva päeval Merilo kirjelduse kohaselt suhteliselt tühi. Pangaautomaatide taga olid järjekorrad, sularaha väljavõtt on piiratud 100 000 grivnaga ja piiratud on ka kütuse ostmine inimese kohta 20 liitriga.

Osa kiievlasi on osa päevast veetnud metroos varjendis. «Seal oli ka Harkivi linnapea Ihor Terehov,» lisas Merilo veidi enne kella 22. «Kiievis on komandanditund. Tõesti on sõja tunne, aga on tunda ka seda, kuidas rahvas usub Ukraina sõjaväkke ja on tõeliselt valmis võitlema.»

Sõjahelisid kuulata ja saada aru, et see on sõjaolukord, tundub Merilo sõnul õudne. «Ja see tõesti ongi tõeline sõjaolukord,» tõdes ta.