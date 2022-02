Täna kell kaheksa algab poolfinaal Leedu esiklubi Gargždai Amber-Arlangaga, mis pääses nelja parima hulka pärast tiitlikaitsja Tallinna Selveri alistamist. Finaalturniiri favoriit on selgelt Tartu meeskond, kuid peatreener Alar Rikberg mängijatele mugavust ei luba. «Oleme sel aastal kõikides kohalikes sarjades favoriidikoormat kandnud ja peame seda edasi kandma. Aga kui me oma asju ära ei tee ja need ebaõnnestuvad, tekivad teistel võimalused,» rääkis Rikberg.