Alina Paas: Ukraina seisab meie ja meie Ukraina eest

Olen ukrainlane ja ma olen tartlane. Olen sündinud Ukrainas. Eesti on mu teine kodumaa.

Eile hommikul ärkasid paljud inimesed Ukrainas plahvatuste peale. See sõda, mis algas 24. veebruaril – aga tegelikult juba kaheksa aastat tagasi – jõudis nüüd linnadesse üle Ukraina. Ka minu kodulinna Kiievisse. Mu süda murdus, kuuldes, kuidas mu sõpru ja sugulasi äratasid häiresignaalid ja plahvatuste kõmin.

Venemaa ründas Ukrainat, aga see ei ole ainult Vene-Ukraina sõda. See on rünnak vaba Euroopa ja maailma pihta. See, mida Kreml loodab selle sõjaga purustada, riivab väga otseselt ka vaba ja demokraatlikku Eestit.

Ma töötan juura- ja ettevõtlusvallas. Ukraina nimelt sarnaneb paljudes asjades Eestiga. Tean, et siinne nüüdisaegne ettevõtlikkus nagu ka e-Eesti saavutused on olnud Ukrainale suureks eeskujuks. Eksperdid siitsamast Tartustki on aidanud üles ehitada e-Ukrainat, mis teeniks seda 41 miljoni elanikuga riiki sama hästi kui e-teenused eestimaalasi. Samal ajal aitavad Eestis infotehnoloogilisi süsteeme, teadust ja äri üles ehitada paljud Ukraina eksperdid.

Palju sarnasusi leiab ka meie riikide ajaloost ja kultuurielust. Olen käinud Aparaaditehase hoovis kaasa elamas ansamblile Trad.Attack, kes võrratult põimib pärimust kokku elektroonilise muusikaga. Nõndasamuti hääletas meie eesti-ukraina pere koos paljude teiste eestlastega Eurovisioonil Ukraina bändi Go_A poolt. Nemadki põimivad ju omamaist pärimust nüüdisaegsete kitarririffide ja biitidega.

Igaüks meist oskab nimetada hulga Eesti asju, mille üle oleme uhked ning mida tahame maailmaga jagada eestlaste ja eestimaalastena. Kujutleme nüüd aga, kas kellelgi on õigust öelda Eestile, et Eesti – ja sedakaudu ka keel ning kultuur, mida meie riik kannab – ei või eksisteerida? Et Eesti on ajalooline viga?

Kuidas on sellised sõnad ja neile järgnenud teod võimalikud 21. sajandi vabas Euroopas? Neis väljendub üüratult sügav kurjus. Või hullumeelsus. Või mõlemad.

Selle nädala alguses, veel enne, kui Kremli tankid ja raketid juba varjamatult üle Ukraina piiride tulid, ütleski Venemaa president Vladimir Putin, et Ukraina riigil – ja sedakaudu ju ka keelel ja kultuuril, mida Ukraina kannab – ei ole õigust eksisteerida. Kujutage ette, mis tunne on midagi sellist kuulda oma riigi, keele ja kultuuri kohta.

Mu vanemad elavad Kiievis. Korrusmajas, milline võiks vabalt asuda ka Tartus või Tallinnas. Saame vanematega kokku korra aastas ja pidimegi kohtuma just täna, et minu sünnipäeva pidada. Ema ja isa olid aegsasti ostnud lennukipiletid. Ent nädala eest nägin ma videokõnes, et nad olid pakkinud kaks kohvrit: ühes piduriided ja kingitused, teises esmavajalik, mida võtta kaasa pommivarjendisse.