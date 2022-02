«Natuke halvasti on,» tõdes Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe. «Natuke halvasti on selles mõttes, et Tartu liini müük ei ole korralikult käima läinud veel. See tähendab, et müüdud piletite hulk on väga väike. Kliendid ei ole seda liini veel üles leidnud.»