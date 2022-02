Kõik kolm tõdesid, et neile meeldib Eestis väga, eriti siinne kultuur ja inimesed. Samuti leidsid nad, et siin on turvaline ja võrreldes kodumaaga ehk rahulikum õhkkond. Seda enam oli neil täna põhjust raeplatsile tulla, et ära kasutada võimalust tähistada koos eestlastega vabariigi aastapäeva.