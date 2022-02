Mariupoli elanik: rakett tabas minu lähedal eramaja, vähemalt üks inimene hukkus

«See ei ole absoluutselt sõjaline objekt, vaid tavaline väike elumaja,» lausus ta. «Tegin fotosid ja panin mobiilse internetiga välja. Kahjuks on seekord juba vähemalt üks inimene ka surnud, nii ütlesid mulle pihta saanud maja elanikud. Võib-olla on rohkem, aga ma lihtsalt ei tea.»

«Inimesed on väljas, kuid paanikat ma ei näe. Küll on aga väga pikad järjekorrad pangaautomaatide juures ja poodides. Pangakontorid ei tööta, aga digitaalne pangandus on veel võimalik,» ütles ta. «Mürsuplahvatustega oleme harjunud viimase kaheksa aastaga, aga raketirünnakuid ei ole olnud juba seitse aastat. Mariupolist ei ole kuhugi hea minna, sest rünnak kestab ning plahvatusi on kuulda merelt ja ida poolt.»