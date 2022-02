Jõgeva valla aukodanikeks said ettevõtja ja endine riigikogu liige

Mai Treial on aastakümneid panustanud oma teadmisi, oskusi, pühendumust ja hoolivust Jõgeva piirkonna arendamisse. Jõgeva maasekretärina aitas ta kaasa 1990. aastate alguse omavalitsusreformi teostumisele. Hiljem on ta olnud Jõgeva linnavolikogu mitme koosseisu ja Jõgeva vallavolikogu eelmise koosseisu saadik ning pidanud ka volikogu esimehe ja aseesimehe ametit. Aastatel 1995–2011 kuulus Mai Treial Rahvaliidu saadikuna riigikogusse. Ka sel ajal tegi ta märkimisväärseid pingutusi, et elu Jõgeva vallas edeneks. Praegu juhib Mai Treial Jõgeva seenioride ühendust Arukate Akadeemia.