Vapimärgi said Tiina Arike, Sirje Jõgiaas ja Aili Reinhold. Tiina Arike on pikaaegne Võõpste raamatukoguhoidja ja pereklubi eestvedaja, kogukonnatöö edendaja ja kodupaiga kultuuriloo uurija. Sirje Jõgiaas on pikaaegne haridustöötaja ja volikogu liige, Kaagvere külakogukonna ja avatud ruumi edendaja. Aili Reinhold on hindamatu kogemustepagasiga, staažikas vanemraamatupidaja ja valimisjaoskonna komisjoni esimees.