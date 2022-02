Tartus hakatakse uurima valgustuse mõju tervisele ja heaolule

Kümmet riiki ühendava projekti lõppeesmärk on välja töötada tervisesõbralikud linnavalgustuse lahendused. Euroopa linnade valgustuspoliitika keskendub praegu eeskätt kulude kokkuhoiule ja energiatõhususele.

Tartu abilinnapea Raimond Tamm sõnas, et Tartu linn on viimastel aastatel aktiivselt tegelenud tänavavalgustuse uuendamise ja säästlikumaks muutmisega. «Loodame, et käimasoleva projekti tulemusena saame Tartu ülikooli teadlaste ja välispartnerite kaasabil häid praktilisi teadmisi kuidas arvestada linnavalgustuse planeerimisel ja rekonstrueerimisel senisest rohkem ka mõjudega inimeste tervisele,» ütles Raimond Tamm.