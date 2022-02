Rahinge külaseltsi eestvedaja Külli Pann on homme üleval enne kukke ja koitu ning kell 7.22, mil päike tõuseb, seisab ta Rahinge külakatla lipuvarda kõrval, kuhu koguneb inimesi palju. Kuuldavasti tuleb ka Tartu linnapea Urmas Klaas, kuna Rahinge on Tartu osa.

Rahinge külaseltsi eestvedaja Külli Pann pidupäeva eel lippu tuulutamas. FOTO: Kristjan Teedema

Külli Pann on seisnud veel selle eest, et kõlaritest kostaks hümn, ja pärast, kui lipp juba lehvib, võiksid kohaletulnud külakatlas, see tähendab vanasse katlamajja ehitatud seltsimajas, suupisteid haugata.

Tartumaal on selliseid külakogukondi teisigi, kes päikesetõusul lipumasti ümber kogunevad, olgu näiteks Meeri küla Nõo vallas või Juula küla Tartu vallas.

«See annab terveks päevaks hea tunde,» kirjeldas Külli Pann. «Kui oled vara ärganud, saanud värskes õhus olla ja teiste rõõmsate inimestega kohtuda, ja siis, kui koju jõuad, on terve päev veel ees, energiat jätkub. See ongi õige pidupäevatunne!»

Tartus algab Eesti lipu austamise tseremoonia tähetorni juures kell 10. Seal esinevad Tartu meeskoorid, mängib Tartu puhkpilliorkester ning kõlavad sõnavõtud.

Juba kell 8.15 viiakse aga pärjad Vabadussõjas langenute mälestusmärkidele Pauluse ja Raadi kalmistul ning kell 9.15 rivistavad vabadussamba Kalevipoeg juures end üles kaitseliidu Tartu maleva liikmed ja üliõpilasorganisatsioonid.

Kella 11ks on õige aeg jõuda Raekoja platsile. Kõigepealt vaatama kaitseliidu Tartu maleva pidulikku rivistust ning uudistama kaitseliidu tehnika- ja relvanäitust. Ning siis valmistuma rahvapeoks, mis algab kell 12, kui esineb Nedsaja Küla Bänd ja teed pakub naiskodukaitse Tartu ringkond ning osa saab seiklusmängust, ükskõik mis mäng see siis on.

Kell 16 algab Eesti Rahva Muuseumi sillaalal Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud tasuta kontsert «Maailm heliseb», esinevad Tartu poistekoor, neidudekoor Kurekell, Hobikoor, A. Le Coqi kammerkoor, Tartu I muusikakooli sümfoniettorkester, folklooriklubi Maatasa, solistid ning bänd. Koorimuusikale pakub kontrasti multitalent Tiit Kikas.

Et tänavu jääb taas ära presidendi vastuvõtt ning seega ka õhtused tunnid teleka ees neil, kel on olnud huvi kleite ja frakke imetleda, siis heaks asenduseks on pingviinide paraad Anne kanalil, mis kindlasti ära ei jää ja mille moto on «Ujuda peab saama!». Algus keskpäeval või 15–30 minutit pärast keskpäeva, sõltub korraldajate võimetest.