Jalgpallihalli kuppel ei kerki ega kerki

Juba möödunud aastast ehituse all olev plats Annemõisa tänaval paistab oma keset tühjust turritavate ustega üsna kurb, ning et sportlased peavad halli puudumise tõttu treenimas käima Viljandis, tähendab see lisakulu linnale, mis hüvitab osaliselt transpordikulud.