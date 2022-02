Patrioodi ja Tartu elanikuna on mul tuline heameel, et EKRE algatus anda Pepleri tänavale tagasi Kindral Põdra nimi on leidnud laialdast vastukaja ning suunanud Tartu inimesed meie kangelaste üle nii mõtlema kui ka väitlema. Eriti teretulnud on, kui mõttearendusse sekkuvad Toomas Kiho mõõtu tartuvaimlane ja linnapea Urmas Klaas. See kinnitab veel kord, et teema on tähtis.