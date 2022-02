Raamatukogutöötajad soovivad lugejaile rõõmu väikestest asjadest

Lugejateenindajal Aimi Tedre­salul (esiplaanil) on seljas täiskomplekt Nõo kihelkonna rõivaid, mis küll ei ole tema isiklik varandus, vaid laenatud. Aga kuna üle kogu Eesti on niisugune üleskutse raamatukogutöötajaile kõlanud, siis püüdis ta parimat. Rahvarõivad muudavad enesetunnet küll, ütles Aimi Tedresalu.

Lugejateenindaja Aimi Tedresalu seelikutriibud on sama kirjud kui riiuleis raamatute seljad. FOTO: Margus Ansu

Tammelinna kogu on Tartu Oskar Lutsu linnaraamatukogu üks osa. Mis lugemissoovituse nad sealt Eesti Vabariigi sünnipäevaks annavad?

Reelika Pukk ütles, et lugege «Sood». Oskar Lutsu «Sood»! See annab tuntud kirjaniku loomingust hoopis teistsuguse pildi, mida inimesed aimatagi ei oska.

Juhataja Luule Ahu märkis, et nad soovivad kõikidele lugejatele tervist, lahket meelt ja oskust tunda rõõmu väikestest asjadest. Needsamad väikesed asjad on ka valge sall, sinine kleit ja must kardigan juhataja seljas.