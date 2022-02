Paljud tartlased prügimasendusse viinud jäätmevedaja Eesti Keskkonnateenused ei võta lepituseks selle kuu ületäitunud prügikastide tühjendamise eest raha, et «olukord oleks klientidele meeldivam». «Me ei võta raha ka tühisõitude eest, kui see on seotud võtmete-pultide või avalike teede olukorraga,» lubas Martin Hallik, kes eelmisel neljapäeval võttis üle Eesti Keskkonnateenuste lõunaregiooni juhi kohused.