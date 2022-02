Alo Põldmäe: teenetemärk innustab tegutsema

Sõnumi koos õnnitlustega saatsid Põldmäele Maarja kiriku koguduse liikmed. «Olen Maarja kiriku koguduse ja kiriku taastajate eestvedajatega palju koostööd teinud, ennekõike seetõttu, et minu lemmikuurimisteemasid on üldlaulupidu ning Maarja kirik on ju teadupärast laulupeokirik,» rääkis Põldmäe. «Tundub, et meie koostöö sujub, sest Maarja kiriku inimesed olid väga kärmed ja saatsid mulle esimesena õnnitlused presidendilt teenetemärgi pälvimise puhul,» sõnas Põldmäe.

Tema olulisemad tööd on viimastel aastatel seotud just Tartu ja Tartumaaga. Põldmäe käib Tartus mööda üldlaulupeo radu, uurib selle suure rahvapeo saamislugu ning on kirjutanud laulupeoteemalise ooperi. Ka on ta kaasa löönud Elleri muusikakooli tegemistes, aidanud seal koolitada noori heliloojaid.

Põldmäe üks kõige südamelähedasemaid tegevusi on klaverimuuseumi algatamine ning selle arendamine käib järjepidevalt edasi.

«Olen presidendilt saadud tunnustuse eest väga tänulik, see innustab edasi tegutsema, sest mis saab olla veel parem kui rahva ja ühiskonna jaoks midagi ära teha,» lisas Põldmäe.