Presidendilt saab tunnustuse järjest laieneva tanklaketi asutaja

Nagu ka paljud teised lugejad, võttis ka Malle Raudsepp võttis täna lahti uudise, et teada saada, kes tänavu presidendilt teenetemärgi saab. Oma üllatuseks leidis ta nimekirjast oma nime. «See oli küll suur üllatus, mul on väga suur au,» sõnas Raudsepp.

Kuigi Malle Raudsepp igapäevaselt ettevõtte juhtimises kaasa ei löö, siis kõik plaanid ja otsused arutatakse pereringis endiselt läbi. Tööjuttu tuleb vahel ette ka kodus viibides. «Noored on tublid, meil on suur ja tugev meeskond, aga pojad võtavad ikka minu arvamust ka kuulda,» sõnas Malle Raudsepp.

Kuigi Malle Raudsepp on Tartu Terminali asutaja ja pikalt olnud ka pereettevõtete omanikeringis, on ta seni suutnud avalikku tähelepanu väga osavalt vältida. «Kui vähegi võimalik, olen jutujärje andnud poiste kätte ja fotograafe väldin kui tuld, mulle kohe üldse ei meeldi pildil olla, ütlen alati, et rikun pildi ära,» selgitas Raudsepp.

Veebruari algul pidas Malle Raudsepp 65. sünnipäeva. «Juubelilauas meil tööjuttu õnneks ei aetud,» sõnas ta muheledes. Nüüd, mil presidendilt tunnustus saadud, on Raudseppadel taas põhjust kokku tulla ja peolauda istuda. «Tõesti see on suur au, tänan presidenti ja tänan ka neid, kes on firma arengule kõik need aastad kaasa aidanud,» lisas Malle Raudsepp.