Teenetemärgi saanud koolipsühholoog: veebinõustamised on tulnud, et jääda

Maikalule helistas pärast teenetemärkide nimekirja avalikuks tulekut üks tema tuttav ajakirjanik ning soovis õnne. «Olime koos üllatunud selle üle,» sõnas Maikalu.

Peamiselt õpilasi ja peresid nõustav Karmen Maikalu tunneb heameelt, et viimase aasta jooksul on teadlikkus vaimsest tervisest märgatavalt suurenenud ning inimesed julgevad pöörduda psühholoogide poole. «Olen üle kahekümne aasta psühholoogina töötanud ning kunagi varem ei ole vaimsest tervisest räägitud nii palju kui praegu,» sõnas ta.

Tõsi, eks oma osa selles on olnud ka koroonaviiruse levikul. «Ärevust, segadust ja teadmatust on tulnud palju juurde,» sõnas Maikalu.

Muutustest, mis viimane aasta on kaasa toonud, kiidab Maikalu kõige enam veebinõustamiste rakendamist. «Eks tuleb tunnistada, et alguses olin nii mina ja olid ka paljud teised psühholoogid veebinõustamise suhtes väga skeptilised, tundus, et see ei ole ikka õige nõustamine, kui ei viibi inimesega ühes ruumis,» meenutas ta.

Nüüd tõdeb ta, et veebinõustamine on väga hästi tööle hakanud ning sellest on suur abi. «Kui varem kulus mõnel inimesel pool päeva psühholoogi juurde sõitmiseks, siis nüüd saab selle aja kokku hoida,» lisas ta.

Veel tõi ta näiteks, et peredega suhtlemisel võib olla üks lapsevanem näiteks Eestist üldse ära, kuid nõustamine saab veebi kaudu sellest sõltumata peetud. «Veebinõustamised on tulnud, et jääda, seda ka siis, kui koroonaviirus enam inimesi distantsil suhtlema ei sunni,» lisas Maikalu.