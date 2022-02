Hukkunuga tulekahju põhjustas elektrisüsteemi rike

Menetlusinspektor Roman Abubikirovi sõnul oli põleng süttinud elektrijuhtmete majja sisseviigu juures ja võib kahtlustada, et alumiinium ja vaskjuhtmed olid sel ilma spetsiaalse ühendusliideseta kokku pandud. See võib aga tekitada tõsise tulekahju ohu, sest materjalid omavahel ei sobi. Ühenduskoht oksüdeerub, hakkab sädelema ning kuumeneb.



18. veebruaril kell 15.48 teatati, et Tartu vallas Vedu külas põleb suurtes leekides hoone. Esimesena kohale jõudnud Tabivere komando päästjad leidsid eest täisleekides katusega kõrvahoone. Kell 16.10 leiti ilmselt elamiseks kohandatud kõrvalhoone sissepääsu tagant hukkunud 50. eluaastates mees. Hoone (6x10 m) katus kukkus sisse, kuid vahelaed jäid püsima ning samuti välisseinad. Tulekahju kustutati varinguohu tõttu esialgu väljastpoolt. Kustutustööd lõpetati kell 17.52. Järgmisel päeval käisid päästjad kustutamas pööningul uuesti süttinud saepuru.