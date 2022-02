Urmas Klaas: Tartu on oma vaimulätteid alati maailmaga jaganud

Linnapea Urmas Klaasi pöördumine tartlaste poole 22. veebruaril Tartu uute aukodanike ja aumärkide saajate tunnustamisel.

Urmas Klaas FOTO: Sille Annuk

Head tartlased ja Tartu sõbrad lähedal ja kaugel

Kahe aasta eest, 2020. aasta veebruaris vaatasime siinsamas Eesti Rahva Muuseumis üksteisele silma ja soovisime Eestile õnne ja rõõmu. Olime koos. Kahe aasta eest ei osanud keegi meist mõelda, et ainuüksi väikesest sõpradega koosolemisest ja silmast silma öeldud lausest saab suurt rõõmu tunda. Oleme sellest kõigest puudust tundnud ja igatseme murdehetke, mil see kuri viirus saab seljatatud.

Olen koroonakriisi aastate jooksul suhelnud sadade õpetajate, lasteaiakasvatajate, arstide, õdede ja hoolekandetöötajatega, aga ka lapsevanemate, naiskodukaitsjate, kaitseliitlaste, politsei- ja piirivalveametnikega, ka paljude teiste riiki ja linna teenivate inimestega. Nendest kohtumistest olen ma alati kaasa võtnud teadmise nende inimeste valmisolekust ja valmidusest teenida kaaskodanikke ja riiki – see on olnud piiritu pühendumus. Nende tuhandete aitajate sees elab inimhing ja hingelgi on piirid. Elul on väikene hingemaa, kirjutab Betti Alver. Just selle hingemaa tervena hoidmisele peame Eesti pidupäeva ootuses kõige enam hoolt ja tähelepanu pöörama. Sõnadest jääb puudu, et meie tänaseid kangelasi väärikalt tänada – te olete imelised.

Eesti sünnipäeva eelõhul on võtmeküsimuseks tõusnud meie rahva tervis, käekäik, riigi toimimine ja julgeolek. Need mured ja päevateemad vajavad tulevikku vaatavat pilku. Meie tänased otsused peavad looma lahendusi, mis muudavad igapäevaelu keskkonnasõbralikumaks, energiasäästlikumaks ja inimlikumaks. Tartul, Tartu ülikoolil ja meie teadusasutustel on täna töös kümneid suuri koostööprojekte, mis mõjutavad mitte ainult Tartut ja siinset linnakeskkonda, vaid ka mõtlemist ja käitumist laiemalt. Need koostööprojektid puudutavad nii roheenergiat, inimnäolist linnamajandamist kui ka tõsiseid samme vesiniku- ja kosmosetehnoloogiate kasutamiseks. Tänased kriisid pakuvad meile õppetunde, mida kasutada ajast ja arust arusaamade põhjalikuks muutmiseks ning elukeskkonda rikkuva minetamiseks.

Kahe aasta pärast avab Tartu oma iidsed väravad Euroopa kultuuripealinnana. Tartusse saabuvad kümned tuhanded külalised, et nautida suurejoonelist kultuuriprogrammi, mille nimel meie meeskonnad väsimatult pingutavad. Kuid kultuuripealinna aasta olulisimaks võtmeülesandeks on jagada meile endile ja meie külalistele mõtteid ja inspiratsiooni ellujäämiskunstides orienteerumiseks, parema maa ja ilma loomiseks. Tartul on suurepärane võimalus luua kultuuripealinna aastast aegades kestev maamärk – mõeldud ja tehtud Tartus.

Läinud aasta tõi meile ainulaadse võimaluse alustada uue kultuurikeskuse kavandamist. Südalinna kultuurikeskusest saab uus kodu ühele suurimale Eesti kunstikogule, ühele suurele raamatukogule ja Eesti toredaimale kogukonnale. See on suur väljakutse Tartule – pole ju Tartu linn pärast lauluväljaku ehitamist kolmekümne aasta eest ehitanud ise ühtegi kultuuriobjekti. Rohkem kui linnapilti, muudab kultuurikeskus meie arusaama linnast ja pakub uusi võimalusi linnast osa saada. Südalinna kultuurikeskuse võimuses on lõimida Emajõgi ja meie kesklinna haljastus osaks meie liikumisteedest, tuua kokku põlvkonnad ja kogukonnad. Olen kindel, et saame Tartu südalinna imelise kultuurikoja, kodu headele mõtetele.

Head sõbrad,

Tartul on enam kui tuhandeaastane lugu. Meie linn on olnud suurte sündmuste ja ajaloohetkede tunnistajaks. Tartust on alguse saanud kõik olulisemad Eesti kultuurilood ning raske on leida märke nende allikate kinni kasvamise kohta. Tartu tõuseb – Surgit Dorpatum – nagu luuletas ülikoolilinna kirjamees Andreas Berg 1647. aastal, öeldes, et Tartu on kohaks, kus saaksin allikal jahutada kõrvetava janu. Tartu on oma allikaid ja vaimulätteid alati maailmaga jaganud ja ma usun, et saame nendest ka ise kosutust. Jäägu Tartu alati kohaks, kus sünnivad head mõtted ja kus headest mõtetest saavad suured teod.

Täna on meil au anda üle järjekordsed Tartu aumärgid tartlastele, kelle teod on meile korda läinud ja kelle tegudes on sündinud üha uusi Tartuid ja uut Tartu vaimu. Tartu õnnestumised ja rõõmud, meie kokkuhoidev vaim on kõige paremaks kinnituseks, et Tartul läheb hästi.

Ilusat Eesti Vabariigi 104. aastapäeva! Elagu Eesti! Elagu Tartu!