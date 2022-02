Seeme on uue elu ja uue taime alge. On pisikesi ja tohutu suuri seemneid: värvilisi, läikivaid, karvaseid, ümmargusi, kandilisi, kui ka mürgiseid ja tervisele kasulikke seemneid – seemnemaailma valik on kirju. Näitusel «Pilguheit SEEMNETE salailma» saab tutvuda, millised seemned on kõige tervislikumad ja millised on mürgised ja hoopis elule ohtlikud. Saab ka vastused küsimustele, kus kasutatakse seemneid ja kuidas nad levivad. Näitusel antakse ülevaade ka Eesti taimekasvatuse instituudi geenipanga ja ka Lääne-Teravmägede saarel Norras tegutsevast ülemaailmse seemnepanga tegevustest.



Maailma suurim ja raskeim seeme on seišellipalmil (Lodoicea maldivica (J.F.Gmelin) Pers.), mis lisati näitusele külastajatele uudistamiseks. Seišeillipalmi viljas on seemneid enamasti üks, kuid võib olla ka kaks või kolm. Seemne pikkus on 40–50 sentimeetrit ja kaalub keskmiselt umbes 17,6 kilogrammi, ent kõige raksem vili on kaalunud ka 42 kilogrammi. Seišellipalmile kuulub mitu maailmarekordit – ta on eelkõige tuntud maailma suurima üheseemnelise vilja kandjana, aga tal on palmide seas ka kõige suuremad emasõied – läbimõõduga 6 sentimeetrit.



Näituse «Pilguheit SEEMNETE salailma» valmimisse kaasati ka lapsi, kes botaanikaaia näituse tarvis oma fantaasia valla lasksid – näitusele jõudis 255 eriilmelist tööd Eesti lasteaia ja koolide lastelt. Töödes on kasutatud 78 erineva taime seemneid või taimeosi.



Näitus «Pilguheit SEEMNETE salailma» on Tartu ülikooli botaanikaaias avatud kuni 6. märtsini. Näitust saab külastada botaanikaaia piletiga. Külastamisel palutakse järgida turvalise külastuse tingimusi.



Näituse koostamisel ja kujundamisel osalesid: Žanna Politsinski, Margit Hirv, Kersti Tambets, Janika Sammasto, Ülle Reier, Kristine Fenske, Margot Sakson, Vilma Veldre, Anni Rääts.