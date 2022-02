Tehvandi staadionilt läks rajale ligi 4000 suusatajat. Esindatud oli 24 riiki, sest suusamaraton kuulus pärast 11-aastast pausi taas pikamaasuusatamise Visma Ski Classics Pro Touri sarja. See tähendas, et eestlastele pakkusid konkurentsi maailma tippsuusatajad ning poole teekonna peal oli selge, et sel aastal Eesti nimega suusatajaid pjedestaalile oodata ei tasu.